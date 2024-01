I familiari di Beatrice Luzzi volevano farla uscire dalla casa? Ecco cosa ha detto

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 18 gennaio 2024)durante una chiacchierata nelladel GF 2023 ha spiegato perché i suoi cariche uscisse dal programma e non c’entra la scomparsa di suo padre. E così ciò ha sorpreso gli inquilini in ascolto, in particolare uno dei nuovi entrati che non ha vissuto dall’inizio le dinamiche del reality. Dunque, ciò ha alimentato le polemiche nei confronti di un altro concorrente, che viene disprezzato sempre di più ogni giorno che passa. GF 2023:a un passo dall’abbandono?si trovava seduta sul materasso del giardino delladel GF 2023 insieme a Sergio D’Ottavi. L’attrice stava parlando con il nuovo arrivato dei concorrenti che erano stati eliminati fino a quel momento dal gioco, mostrando ...