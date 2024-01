I dipinti motorizzati e l’approccio desacralizzante dei Canemorto

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Giovedì 25 gennaio alle 19:30 al Palazzo Vizzani di Bologna apre al pubblico The Painting Race, il progetto espositivo del misterioso trio di artisti, curato da Antonio Grulli e promosso dall’associazione culturale non-profit Alchemilla, che sostiene la ricerca, la sperimentazione e la produzione di progetti nell’ambito delle arti visive e performative., The Painting Race – Sketch #2, 2023. Courtesy dell’artistaThe Painting Race si compone di sei quadri radiocomandati, dotati di ruote e disposti all’interno di un circuito chiuso che attraversa tutte le sale dello spazio espositivo, in una performance artistica itinerante. «I quadri sono oggetti statici e intoccabili per eccellenza – raccontano ia Linkiesta Etc –, ci piaceva l’idea di spogliarli dalla sacralità che li avvolge e trasformarli in oggetti ...