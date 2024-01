I Cesaroni | è ufficiale | ci sarà una nuova stagione!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sembra quasi impossibile, eppure è realtà. Itorneranno con una, settima stagione. Ecco i dettagli Sono passati ormai dieci anni dal finale di stagione (o quello che sembrava esserlo) de I, la famosissima serie che raccontava le mille avventure di un famiglia allargata, della Garbatella. Oggi, con un pizzico di emozione e nostalgia, possiamo dirvelo: unastagione è in cantiere! L’annuncio Non possiamo negarlo, Isono una delle famiglie più celebri della TV italiana. Ci hanno tenuto compagnia dal 2006 al 2014 in molte serate, in cui uno dei nostri crucci più insistenti era quello di capire se Eva e Marco si sarebbero mai fidanzati definitivamente. Ed ora, nuove storie dedicate a questa famiglia stanno per arrivare, nella speranza di farci rivivere gli stessi ...