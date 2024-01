I BTP sono una manna per chi investe ma non per lo Stato

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Caro Porro, in risposta all’articolo dell’esperto finanziario che spiega come i BTP vadano bene e relativamente meglio di titoli analoghi francesi e tedeschi, abbiamo un esercizio di aritmetica da mostrare. Attualmente, ultimi dati annuali, quindi dicembre 2023 rispetto a dicembre 2022 abbiamo i seguenti dati: in Italia l’inflazione è 0,6% in Francia 3,6% in Germania 3,2% I BTP rendono 3,8%, OAT francesi 2,8% I Bund tedeschi 1,9% Per cui i BTP rendono un +3,2% più dell’inflazione gli OAT francesi perdono -1% rispetto all’inflazione e i Bund tedeschi perdono -1,3% rispetto all’inflazione Quindi in Italia chi abbia 100mila euro da mettere in BTP scadenza dieci anni ha la prospettiva di guadagnare un 3% abbondante più dell’inflazione. In più, dato che appunto da noi l’inflazione è collassata, la probabilità che le quotazioni dei BTP scendano è molto bassa e quindi tra un anno può anche ...