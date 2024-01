Hotel Rigopiano | tutte le vittime della valanga - FOTO

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 gennaio 2024) UPDATE: Il 18 gennaio del 2017 una slavina portava la morte a Farindola, in provincia di Pescara, dove l'è stato sventrato e sommerso dalla neve. Le indagini sulle responsabilità sono ancora aperte e molti sono gli interrogativi da chiarire. Intanto, ricordiamo leinnocenti di quella immane tragedia che ha sconvolto l'Italia con questo post pubblicato per la prima volta il 26 gennaio del 2017 e aggiornato in seguito.- Sono state ritrovate nella notte del 26 gennaio 2017 le ultimesotto la neve e le macerie dell': in totale, i corpi riecuperati senza vita sono stati 29. Dopo 8 giorni passati con gli occhi incollati sulle immagini degli uomini del Soccorso alpino e ...