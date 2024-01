Highlights Sonego-Alcaraz 4-6 7-63 3-6 6-73 | secondo turno Australian Open 2024 VIDEO

Il video con glidi- Evans , match valido per il primo turno degli Australian Open 2024 . Buona la prima per il torinese, che rimonta e batte il suo avversario con il punteggio di 4 - 6 7 - 6(8) 6 - ...TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Alcaraz scenderanno in campo ... news, approfondimenti,e parole dei protagonisti.Add videos to your saved list and come back to them any time.AUSTRALIAN OPEN 2024 - Il numero due del seeding a Melbourne fatica non poco per piegare la resistenza dell'azzurro. Alcaraz batte Sonego 6-4 6-7 6-3 7-6.