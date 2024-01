Highlights Rybakina-Blinkova | l’incredibile tie-break finale VIDEO

...prima di prevalere per 22 punti a 20 contro la numero tre del ranking mondiale Elena. ... infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti,e le parole ...Il video con glidi Paolini - Maria , match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Un ... Ora, per lei, possibile scontro conIn a stunning upset at the Australian Open on Thursday, unseeded Russian Anna Blinkova ousted world number three Elena Rybakina in a match that featur ...But on Wednesday, at the 2024 Australian Open, we got … a 42-point tiebreaker, in the third set, with Anna Blinkova taking down Elena Rybakina 7-6 in the third ... We’re still getting video highlights ...