Highlights e gol Napoli-Fiorentina 3-0 | semifinale Supercoppa Italiana VIDEO

(Di giovedì 18 gennaio 2024) In Arabia Saudita gli azzurri la sbloccano nel cuore del primo tempo grazie al guizzo di Simeone che parte sorprendendo la difesa viola e non sbaglia su Terracciano in uscita, Ikone prima dell'intervallo si procura un rigore dubbio, insiste per calciarlo e lo manda alto in modo tragicomico. Nella ripresa i toscani fanno la partita, ma i partenopei si difendono bene e nel finale chiudono i giochi con una doppietta di Zerbin. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.