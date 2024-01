Highlights e gol Costa d’Avorio-Nigeria 0-1 | Coppa d’Africa 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Labatte 1-0 lanella sfida valida per la seconda giornata del Girone A di. Si gioca in casa degli Elefanti, allo Stade Alassane Ouattara di Abidjan. Partita scoppiettante sin dai primi minuti con tante occasioni da una parte e dall’altra. Il gol del vantaggio arriva su rigore. Al 55? Osimhen viene atterrato da Diomande in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta l’ex Udinese e Salernitana Troos-Ekong, capitano, che non sbaglia e porta i suoi sull’1-0. Le Super Aquile resistono al forcing finale dei padroni di casa e conquistano il primo successo nella competizione riscattando il pareggio all’esordio con la Guinea Equatoriale. SportFace.

