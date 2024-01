Hercules | Guy Ritchie ha abbandonato il remake live action del film Disney

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Guynon sarà il regista dell'imminente versionedi. Le versionideihanno seguito sinora traiettorie altalenanti, tra buoni successi e flop. Il prossimo appuntamento in agenda è quello di, che prevedeva inizialmente Guyalla regia e i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo alla produzione, con David Callahan alla scrittura. Voci anche sul cast, con i nomi di Ariana Grande e Taron Egerton come possibili opzioni per i ruoli di Meg e del protagonista. Ora qualcosa è cambiato: Guynon dovrebbe più dirigere ildi ...

