Hellas Verona | l’esito del ricorso contro la squalifica di Lazovic

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’è attivissimo sul calciomercato e la squadra è in campo per preparare la partita della 21ª giornata del campionato di Serie Ala Roma. Ilè reduce dalla vittoria nello ssalvezzal’Empoli e la corsa per evitare la retrocessione è sempre più emozionante. Brutte notizie in vista delle prossime partite: la Corte d’Appello ha respinto ilsulladi. “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo dell’avverso ladi 2 giornate inflitta a Darko. Il centrocampista serbo era stato sanzionato in occasione della gara con l’Inter dello ...

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/20234. I giallorossi, in crisi di gioco e di risultato, proveranno a ... (sport.periodicodaily)

Dopo Terracciano e Hien, l’ Hellas Verona sta per salutare anche Ngonge, in direzione Napoli. “Una perdita importante”, ammette il tecnico ... (sportface)

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club neroverde ha raggiunto l'accordo con l'per Josh Doig. Il giocatore scozzese lascerà ...Terzo giorno di allenamenti per il nuovo mister De Rossi. Sabato alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'nella prima sfida del post Mourinho. Allenamento mattutino 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e la buona notizia riguarda ancora Paulo Dybala, il quale si è allenato per il secondo giorno ...Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - "La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo dell’Hellas Verona avverso la squalifica di 2 giornate inf ...AS Roma – Allenamento: Dybala sempre in gruppo - A.S. Roma - La partita contro l’ Hellas Verona , valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie... - Marione.net - La ControInformazione Gial ...