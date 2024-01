Harry e Meghan cercano casa? Le ipotesi e gli indizi

(Di giovedì 18 gennaio 2024)non riescono ancora a trovare un accordo con la royal family. Continuano, nel frattempo, però a costruirsi la loro vita lontano dalla corona inglese. Dopo l’ennesimo trasferimento a Montecito, questa volta la coppia potrebbe essere in cerca di un nuovo alloggio. Ecco gliraccolti. I Sussex potrebbero non essere pienamente soddisfatti nemmeno dellapresa a Montecito. Dopo qualche tempo dal loro trasferimento, la coppia starebbe già controllando nuove proposte immobiliari. Ci sarebbero, in particolare, diversiche porterebbero alla luce la questione. Ecco quando potrebbero cambiaresi trasferiscono?, foto Ansa – VelvetGossipSono ormai trascorsi tre ...

In un libro in uscita nel Regno Unito rivelata la rabbia della compianta sovrana per la scelta dei duchi di Sussex di chiamare Lilibet la loro ... (ilgiornale)

Leggi anche ›si lasciano alle spalle il loro "annus horribilis'. Le novità del 2024 › I dispetti (video) diMarkle: "Quello che fa Kate Middleton posso farlo anch'...LONDRA Qualche tabloid l'aveva accusata di essere la duchessa cattiva che fece piangerenel giorno delle nozze con, per una sciocchezza come i vestitini delle damigelle d'onore. Il serial The Crown l'ha descritta nell'ultima stagione televisiva come la plebea furbetta che, ...Molti pensavano che il distacco di Meghan da Harry fosse per il "divorzio", in realtà era una strategia per non danneggiare la sua immagine.A breve sarà ricoverato in ospedale… Negli ultimi anni la Famiglia Reale Inglese ha dovuto sopportare di tutto: dai continui scandali creati da Andrea, il fratello minore di Re Carlo, al divorzio da ...