“Hannah con due acca” | un viaggio fantastico con Arendt alla scoperta di storia e filosofia “La Shoah? Tutto si può dire col linguaggio adatto”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Quante volte ti è capitato di incontrare dal vivo (più o meno) un personaggio famoso che ti ha spiegato la lezione di? O un matematico pronto ad aiutarti con i compiti? Un’artista disponibile a fare il disegno al posto tuo? Mai, siamo onesti”. Ma è proprio ciò chede ai giovani protagonisti dicon due H. Incredibili (dis)avventure nel web di Eliana Cocca e Caterina Manganelli (Edizioni Sonda), catapultati in un mondo digitale in cui incontrano di persona, storica e filosofa tedesca, autrice de La banalità del male, il racconto del processo ad Adolf Eichmann attraverso il quale cercò di spiegare come persone ordinarie divengano attori partecipi degli ingranaggi dei sistemi totalitari. Il libro, un romanzo filosofico per bambini, è un esilarante...