Guinea-Gambia Coppa d’Africa | 19-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 18 gennaio 2024)hanno condiviso uno sviluppo simile nella gara di esordio in, rimanendo in inferiorità numerica nel tempo di recupero del primo tempo. La differenza è stata che gli uomini di Diawara, in vantaggio con Bayo dopo dieci minuti, sono stati raggiunti sull’1-1 dal Camerun all’inizio della ripresa in una gara che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Al debutto per i campioni in carica è arrivata una semplice vittoria contro il: tre a zero il finale e primo posto nel girone anche per via del pareggio del Camerun contro la. ...... StarTimes: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon,, Ghana,- Bissau,...COPPA D'AFRICA - PCOPPA D'AFRICA - L'esordio nella Coppa d'Africa 2024 non poteva andare meglio per Kalidou Koulibaly e compagni, vittoriosi con un netto 3-0 su ...Esordio deludente per Anguissa e Bennacer entrambi frenati sull'1-1. I "Leoni della Teranga" dominano 3-0 il Gambia ...