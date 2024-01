Guerra ultime notizie Media | «Da Usa nuova proposta per dopo guerra a Gaza» Nato | al via esercitazione anti-Russia da 90mila uomini

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Rischia pericolosamente di allargarsi il conflitto in Medio Oriente,la risposta del Pakistan all’Iran. Nuovo raid Usa contro i ribelli houti nello Yemen. Intanto, sul fronte ucraino, interecettati numerosi droni russi diretti verso Odessa, mentre Mosca denuncia a sua volta droni di Kiev nelle regioni della capitale. Tensione alle stelle anche tra Cina e Taiwan per il nuovo sorvolo aereo da parte di Pechino nelle vicinanze dell’isola

Dopo gli attacchi in Siria e Iraq, l’Iran colpisce anche in Pakistan: Islamabad denuncia l’uccisione di due bambini e il ferimento di altri tre, ... (ilsole24ore)

La guerra in Ucraina è al 694esimo giorno. In diretta tutti i principali aggiornamenti di giovedì 18 gennaio 2024 ...La Nato ha ufficialmente lanciato l'esercitazione Steadfast Defender 2024. «È l'esercitazione più massiccia da decenni a questa parte», ha detto il ...