Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 18 gennaio 2024)live dellatraoggi, giovedì 18 gennaio Mentre, attraverso le dichiarazioni del leader dell’organizzazione all’estero Khaled Meshal, ha confermato che rifiuta la soluzione dei “due Stati”, un aereo con medicinali, cibo e coperte destinati agli ostaggi israeliani nelle mani diè arrivato all’aeroporto egiziano di Al Arish, in base all’accordo stretto ieri sera tracon la mediazione del Qatar. Nel frattempo, cresce la tensione in Medio Oriente con l’Iran che ha lanciato missili balistici su Iraq e Pakistan eche non ha escluso l’inizio di un conflitto anche con il Libano. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, sulla...

Dopo gli attacchi in Siria e Iraq, l’Iran colpisce anche in Pakistan: Islamabad denuncia l’uccisione di due bambini e il ferimento di altri tre, ... (ilsole24ore)

...avvertito che il conflitto tra Hamas epuò condurre allo stop del negoziato tra Arabia Saudita e Houthi, certificando il legame tra i vari focolai. Il nucleo di tutto resta dunque la...E' l'avvertimento lanciato dal capo di Stato maggiore israeliano, generale Herzl Halevi, in riferimento a un possibile conflitto con il Libano , dunque un allargamento dellatrae ...In Medio Oriente la guerra regionale che nessuno voleva è iniziata. Un braccio di ferro fra gli interessi israeliani, americani e occidentali, e quelli dell’Iran e dei suoi ...Quasi allarga le braccia, il ministro dell'Economia: «Se scoppia una guerra al mese - dice - sarà difficile», centrare gli obiettivi di Pil. Il tracollo dei transiti in uno snodo fondamentale per le ...