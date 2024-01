Guerra in Medioriente | esce l’instant book “L’inferno e il diluvio”

(Di giovedì 18 gennaio 2024)di Carlo Biffani, Incandenza Edizioni: “Conflitto che stravolge gli equilibri geopolitici” Lafra Hamas e Israele riletta e approfondita da uno dei più attenti esperti di intelligence, sicurezza e terrorismo del panorama nazionale e non solo. Carlo Biffani firma per Incandenza “e il”,della collana Krypto. Dalla stratificazione delle cause

I cento giorni passati in Medio Oriente non si sono limitati a smuovere il panorama geopolitico. Non hanno semplicemente rimescolato le carte dei ... (ilfattoquotidiano)

... determinata in buona parte dallafra Russia e Ucraina e dalle conseguenti black list e sanzioni commerciali, ed ora aggravata dal nuovo conflitto in. Ma un peso determinante sta ...di Elena Basile - Fatto Quotidiano 16 gennaio 2023 Il conflitto insi è allargato. I cantori della crociata occidentale descrivono la violazione della ... i crimini di, l'intento ...Milano, 18 gen. (LaPresse) - "La vittoria richiederà molti altri mesi, ma siamo determinati a raggiungerla. Non solo per colpire Hamas, ma per la vittoria ...Durante l'evento organizzato dal think thank specializzato sul Medio Oriente viene delineata una panoramica della situazione attuale.