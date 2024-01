Guerra di poltrone per il Teatro di Roma

tra 'bande politiche', in correnti e sottogruppi per occupare. Oliverio era fuori dal meccanismo romano. Oddati (un mediocre politico) inviato in Calabria per far fuori il presidente ...Altri squadristi del pensiero, più sofisticati, condirettive nella stampa, nelle ... A ottant'anni dalla fine della, dibattiamo non su fatti concreti, ma se sia reato levare in alto il ...I tre candidati in lizza per la direzione del Teatro di Roma sono Luca De Fusco, Onofrio Cutaia e Marco Giorgetti.Il libro “L’Ucraina e la vetrina delle distorsioni. Diario di una guerra in poltrona” di Mario Corti per la Gaspari editore, verrà presentato insala Corgnali della Biblioteca civica di Udine Vincenzo ...