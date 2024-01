“Guardie e ladri” | Inzaghi risponde allo juventino Allegri

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’Inter si prepara a scendere in campo per la semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio e la tensione è sempre più alta. Il riferimento è alle parole di Massimilianoin risposta a Beppe Marotta: “è come un po’ come, dove iscappano e lerincorrono”, le parole dello. Immediata è arrivata la risposta di Simone: “le parole disu? Ho sentito e letto qualcosina. Penso sia una normale dialettica del mondo del calcio, è tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco. In campionato c’è un bellissimo duello fra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti, con un’ottima rosa che ora sta bene. Penso che la ...