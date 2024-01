Gruppo Bmw | oltre 2 | 5 milioni di vendite nel 2023 Italia secondo mercato mondiale

Si attende anche il restyling dellai4. BYD Nel 2024, BYD dovrebbe portare in Europa e quindi ... Modello basato sulla piattaforma MEB delVolkswagen che la casa dell'ovale blu ha ottenuto in ...Insieme alla KBA, ildi Wolfsburg ha deciso di ricorrere in appello, come ha fatto per la ... Porsche,, Fiat e altri 15 produttori. Bla - red 17 - 01 - 24 17:53:10 (0612) 5 NNNNLa Commissione ha aperto un’inchiesta contro la marca tedesca per sospetta violazione della legge sui cartelli in relazione alla vicenda che coinvolge una sua ex officina ...La Commissione svizzera della concorrenza (Comco) ha aperto un'indagine contro la casa automobilistica Bmw per sospetta violazione della legge sui cartelli nella sua collaborazione con un garage. Il ...