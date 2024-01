Green Day | la recensione del nuovo album Saviors

I Green Day, la band rock americana, ha scelto di cambiare una loro frase di una loro canzone per sferrare una critica a Donald Trump . Durante lo ... ()

Elon Musk post a contro i Green Day dopo l’esibizione di Billie Joe Armstrong e soci con quella versione del testo di American Idiot modificata per ... (optimagazine)

Cresce l’attesa per Saviors , il nuovo album dei Green Day, la lista dei negozi di dischi che saranno aperti la sera precedente al l’uscita per ... ()

La prima, come detto, è l'eliminazione delle procedure a sportello e click. Quest'anno verrà ... La quota di contributo è incrementata fino al 20% per i progetti, cioè che concorrono agli ...Ph: Sven - Sebastian Sajak (Sven0705)/Wikimedia Nei migliori album deitroviamo la più forte ondata pop punk e punk rock degli anni '90 che ancora oggi funziona, grazie a brani carichi di adrenalina con i loro messaggi che parlano d'amore e libertà ma che si ...La band californiana ritrova Rob Cavallo al mixer e con lui l'energia degli esordi e la critica socio-politica di American Idiot. Ma col passare degli anni c'è più disillusione. La recensione di Savio ...La band ha presentato, insieme a Jimmy Fallon, alcuni brani del suo nuovo album in uscita il prossimo 19 gennaio.