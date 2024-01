Gratta e Vinci | la fortuna batte la matematica | “Ora deve fare questo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024), laha battuto la. Il consiglio che arriva è unico e solo. Ma quanti dubbi ci sono stati fino a pochi giorni fa Alcune volte nemmeno lariesce a capire come possano succedere le cose. Quella materia molte soluzioni ce le ha in tasca quasi, “basta” solamente capirle. Ebbene, questa volta, laha deciso che non c’è niente di matematico. E soprattutto la Guardia di Finanza ha capito che non c’è niente di illegale. Doppiata, nessuna truffa (AnsaFoto) – Ilveggente.itLa logica, i numeri e tutto il resto alcune volte si devono arrendere all’imprevedibile. Anche se non tutti sono convinti di questa teoria: c’è sempre una spiegazione dietro. Quasi sempre, arrivati apunto. Perché quanto successo, ...

'Hanno comprato un biglietto in tre, hanno diviso le spese dell'acquisto dei biglietti in tre. Di conseguenza, la vinci ta doveva essere divisa per ... (247.libero)

Gratta e Vinci , amicizia finita per 2 milioni di euro . E gli ex tre compagni si sono ritrovati in tribunale . Ecco quello che è successo Non è la ... (ilveggente)

, amicizia finita per 2 milioni di euro. E gli ex tre compagni si sono ritrovati in Tribunale. Ecco quello che è successo Non è la prima volta che mi raccontiamo una storia del genere. E ...Roma, 18 gen. " Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato e in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la prestigiosa certificazione Top Employers Italia, il riconoscimento che premia l'eccellenza delle politiche e strategie Hr delle aziende ...FERMO Indagini dei carabinieri su un furto messo a segno nella notte ai danni di una tabaccheria di Campiglione. I ladri sono riusciti a forzare la porta d’ingresso del locale e, una ...Questa mattina quando è andato ad aprire ha trovato il negozio completamente a soqquadro scoprendo che sono stati fatti danni ai locali, asportati “gratta e vinci” e numerose stecche di sigarette.