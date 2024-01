Grande Fratello | Stefano Miele e Fiordaliso si confrontano sui concorrenti più forti nel gioco e indicano chi è più competitivo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo essere stati divisi per un pomeriggio, con i veterani che hanno trascorso alcune ore di svago in spa, i due gruppi si sono ritrovati nella Casa dele alcuni deihanno iniziato a riflettere su ciò che potrebbe accadere nelle prossime puntate e chi ha più chance di arrivare sino in finale. In particolaresi sono ritrovati a parlare in giardino deipiùdi questa edizione e la cantante ha affermato che quelli che sono più da temere sono sicuramente Perla Vatiero, che alle spalle un gran numero di fan e Marco Maddaloni, che è un abile giocatore con due reality vinti alle spalle. Secondo la concorrente, inoltre, anche Paolo Masella e Letizia Petris insieme sono ...