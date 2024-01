Grande Fratello | sorpresa in spa per i veterani della Casa ma Beatrice Luzzi finisce in lacrime | il motivo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Grandissimaieri per idel. Ai concorrenti è stata offerta una giornata di relax assoluto in una spa. Un regaloproduzione per i quattro mesi di “resistenza”. Il premio dunque è andato ad Anita Oliveri,, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Ovvero i gieffini che hanno varcato la porta rossa del reality show di Alfonso Signorini lo scorso settembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Una giornata che ha avuto ...

Un tempismo alquanto fuori luogo quello dimostrato dagli autori del Grande Fratello 2023 nella giornata di ieri. Era noto che per Beatrice Luzzi non ... (tuttivip)

Alcuni concorrenti del Grande Fratello , i "veterani", sono stati mandati alla spa per rilassarsi dopo mese chiusi in casa L'articolo Grande ... ()

"Maurizio è sempre statonel creare produzioni e remix e farle cantare in tutto il mondo. ... Insomma, com'è lavorare avendo vicino il proprioInvidie mai Litigi "Lavorare con un ......di segretario generale del comitato centrale della preparazione e dello svolgimento del... tra gli altri, ilLuciano , alcuni familiari e le suore messicane appartenenti alla ...“Due concorrenti saranno subito eliminati”: il comunicato sconvolge gli inquilini. Andiamo a scoprire cosa è successo ...Beatrice Luzzi divorata dai sensi di colpa per essere uscita dalla casa del Grande Fratello insieme agli altri per un pomeriggio di svago in una giornata difficile per la sua famiglia ...