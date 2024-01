Grande Fratello | la moglie di Maddaloni si espone | “Ho le mie preferenze”

(Di giovedì 18 gennaio 2024), ladi Marco, Romina risponde ai fan e sisull’edizione e sui concorrenti, Romina ladi Marcofa il tifo per suo marito che è entrato in gioco poche settimane fa. Il campione olimpico sta vivendo questa nuova avventura televisiva supportato fortemente dai suoi fan e dai suoi affetti più cari: la famiglia. Leggi anche –> Sanremo 2024, chi vincerà secondo l’intelligenza artificiale? Sorpresa in vetta Romina risponde ai fan… Nelle ultime ore ladiattraverso le sue stories Instagram ha risposto direttamente alle domande dei fan. Un utente chiede: “Cosa pensi di Greta?”, la Giamminelli replica: “Devo dire che su ...

Clizia Incorvaia , ospite di Casa Chi, oltre a parlare del suo matrimonio con Paolo Ciavarro , ha svelato cosa ne pensa delle coppie che si sono formate durante l'attuale edizione delsoffermandosi su Letizia Petris e Paolo Masella . Clizia Incorvaia commenta Paolo e Letizia del GF Cosa penso di Paolo e Letizia Non mi convincono tanto, credo che l'amore vero sia un'...Classe 1978, è uno degli attori più amati della televisione e del cinema italiano. Dalla prima apparizione in tv con ila oggi, Argentero si è cimentato in ruoli del tutto differenti tra loro, mettendosi alla prova con pellicole leggere e complesse disuccesso. Attualmente è protagonista della ...Stasera torna con la seconda serata la nuova stagione della fiction di Rai 1 DOC nelle tue mani. Ne abbiamo parlato con una colonna della serie come Pierpaolo Spollon e una novità come Giacomo Giorgio ...Cristiano Malgioglio dedica un post emozionante a Rosanna Fratello Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé. Il cantante ha ...