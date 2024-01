Grande Fratello | Beatrice | Federico e Sergio al televoto | chi sfiderà Stefano? I sondaggi di oggi 18 gennaio 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024), i: come si sta orientando il pubblico sual? Ecco le percentuali di18Alè tempo ditra. Tra loro tre il meno votato andrà a sfidareper ileliminatorio. Ma come si sta orientando il pubblico a diversi giorni dalla prossima puntata? Illa prossima settimana andrà in onda di martedì per lasciare posto al calcio. Intanto scopriamo come si sta orientando il pubblico sui principali forum ...

...di segretario generale del comitato centrale della preparazione e dello svolgimento del... tra gli altri, ilLuciano , alcuni familiari e le suore messicane appartenenti alla ...Nel corso della giornata di ieri, ilha deciso di fare un regalo ai veterani del gruppo , regalandogli delle ore di spensieratezza in una Spa. La sorpresa, graditissima da parte dei concorrenti, è stata riservata ad Anita,...Il ragazzo riceverà infatti un grande dono che lo farà molto felice. Nel frattempo, Viola dovrà prendere una decisione molto importante per la sua vita: accettare o meno un nuovo lavoro lontano da ...Beatrice Luzzi divorata dai sensi di colpa per essere uscita dalla casa del Grande Fratello insieme agli altri per un pomeriggio di svago in una giornata difficile per la sua famiglia ...