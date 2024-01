Grande Fratello 2023 | Letizia Petris torna a parlare del suo ex fidanzato | cosa farà fuori la casa

(Di giovedì 18 gennaio 2024)dopo un po’ di tempo èta a nominare il suo ex Andrea Contadini nelladelsvelando ciò che intende fare dopo che l’esperienza terminerà. E ciò ha spiazzato relativamente il pubblico del reality Mediaset, visto che l’altra sua ex fidanzata Nicole Conte aveva previsto le prime mosse della fotografa dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini.deciderà di farecon Andrea e Paolo Masella?vuole farecon l’exha parlato con Sergio D’Ottavi spiegando ...

Dopo essere stati divisi per un pomeriggio, con i veterani che hanno trascorso alcune ore di svago in spa, i due gruppi si sono ritrovati nella Casa ... (isaechia)

Classe 1978, è uno degli attori più amati della televisione e del cinema italiano. Dalla prima apparizione in tv con ila oggi, Argentero si è cimentato in ruoli del tutto differenti tra loro, mettendosi alla prova con pellicole leggere e complesse disuccesso. Attualmente è protagonista della ...... il tutto senza Kfir e senza suoAriel e i loro genitori. La famiglia e gli amici di Bibas ... alla fine di maggio, al kibbutz, dove c'è sempre 'unacelebrazione' per la festa del ...Da "Skam 6", appena uscito, a Catwoman: Lea Gavino si racconta, svelando il sogno di recitare col fratello Damiano Gavino ...Il Grande Fratello ha fatto una bella sorpresa agli inquilini regalando un pomeriggio alla spa: tuttavia Beatrice è tornata in lacrime ...