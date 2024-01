Governo | Meloni | ' ieri accordo coesione con E Romagna | ma arriveremo in tutte regioni'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Un po' mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l'ho votata ma se l'Italia va bene, va bene per tutti". Così Matteo ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Un po’ mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l’ho votata ma se l’Italia va bene, va bene per tutti”. Così Matteo ... (calcioweb.eu)

La Legge di Bilancio ha ridotto i finanziamenti destinati alla cura dei disturbi alimentari. Ilha eliminato il fondo pubblico di 25 milioni di euro previsto per la prevenzione e il trattamento di disturbi alimentari, inclusi l'anoressia e la bulimia. La mancanza del Fondo ...No, a sinistra tutto fa brodo per attaccare ile suoi membri. E così Repubblica mette nel ... "Solo sesi dichiara antifascista". Giannini, ci risiamo: "Ecco perché non vado ad Atreju"Purtroppo il Governo Meloni ha perso 50 milioni che aveva conquistato il Governo Draghi, li ha persi anche per Venezia (poi lì li ha ritrovati, spero non sia dovuto al colore politico della città) e ...Bill Gates a Roma, tour italiano per il fondatore di Microsoft che nelle prossime ore incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, mentre domani sarà al Quirinale per incontrare il Presidente ...