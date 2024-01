Gollini | «Col nuovo modulo abbiamo concesso meno»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il portiere del Napoli, Pierluigiè intervenuto ai microfoni Mediaset dopo la semifinale di Supercoppa Italiana vinta contro la Fiorentina Le parole dia Mediaset Cambio di? «Credo che sia evidente che, mi è piaciuto comedifeso e mi sono sentito bene. Siamo stati solidi, il mister l’aveva preparata così e l’importante è cheinterpretato ilnel migliore dei modi. Nel calcio ci sta dover soffrire anche se ci piacerebbe avere sempre la palla, ma non sempre si può» Ballottaggio con Meret? «Credo sia normale ed è giusto così nelle squadre forti come il Napoli o la Juventus. Si gioca in undici e bisogna essere pronti ad accettare questo ruolo, dando il meglio per il Napoli ...

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa è intervenuto ai canali ufficiali di Mediaset: "Credo che sia evidente che abbiamo concesso ...
A Riyad scavallato l'80esimo minuto col Napoli sempre in vantaggio grazie alla rete di Giovanni Simeone. Nel secondo tempo la Fiorentina ha alzato visibilmente il baricentro e il match si ...