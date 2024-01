Golf | quartetto al comando del Dubai Desert Classic 2024 | i fratelli Molinari migliori italiani

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Non si è ancora chiuso il primo giro al, evento del DP World Tour che, all’EmiratesClub, segna l’inizio delle Rolex Series. C’è infatti in scena la sospensione per oscurità, che obbligherà alcuni a chiudere le 18 buche nella mattina di domani. A guidare sono in quattro a -5 (67 colpi): l’inglese Andy Sullivan, l’americano Cameron Young, il danese Rasmus Højgaard e il cinese Haotong Li. Menzione d’onore proprio per quest’ultimo, proveniente da un’impressionante sequenza di 14 tagli mancati e 2 abbandoni negli ultimi 16 tornei giocati. Alle loro spalle è soprattutto la Danimarca a farla da padrona nel gruppo dei quinti a -4, con Søren Kjeldsen, Nicolai Højgaard e Thøorbjørn Olesen a rappresentare le diverse generazioni deldanese. Con loro lo spagnolo ...

Si tratta di club privati e non di nazioni, ma ovviamente il nostro è ildella Nazionale. ... quindi cifre non paragonabili agli Slam del tennis o del. Non si diventa ricchi, ma si ...Suo padre Gianni , ex atleta a sua volta e musicista nonché maestro di, non è riuscito a ... Ilformato da Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando ha ...Si apre il medagliere azzurro agli Europei di ciclismo su pista in quel di Apeldoorn e arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia. Lo scorso anno c'erano stati gli infortuni a frenare la corsa di que ...