Golden Retriever | perché ti innamorerai di questi pelosetti

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gli amanti dei pelosi a quattro zampe sanno bene che non esiste un solo momento per celebrare il loro ingresso nella nostra vita,la loro presenza è capace di trasformare ogni giorno in una festa. Impegnativa, è vero, ma ricca di soddisfazioni. Ma se siete orgogliosamente mamme e papà di cuccioli di, allora, c’è un appuntamento che proprio non potete perdere e che dovreste celebrare con tutta la famiglia. Il 3 febbraio, infatti, è la Giornata Internazionale dei, una ricorrenza che viene celebrata dal 2012 e che si trasforma nell’ennesima occasione per essere grati della loro presenza. Ideatrice di questa giornata fu Kristen Shroyer, proprietaria di un cucciolo di razza che, per in ricordo del suo amato Quincey, decise di dedicare una giornata a ...