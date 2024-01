Globe Soccer Awards | Napoli ed Inter finaliste

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La cerimonia deiè prevista domani, sarà la quattordicesima edizione. L’evento chiuderà di fatto la stagione dei riconoscimenti riservati al calcio mondiale nel quadro della 18/a Dubainational Sports Conference che anticiperà la premiazione. Alle 16.30 inizierà il gala: verranno assegnati i premi alle eccellenze del football 2023. I premi saranno assegnati categoria per categoria (calciatori, dirigenti, squadre, agenti, giornalisti e influencer del settore)., tante le personalità presenti Tanti i candidati che parteciperanno per le diverse categorie. Saranno presenti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, che concorrono per il Best Men’s Player. Tra le calciatrici Linda Caicedo, Sam Kerr e ...

