Gli strumenti per ottenere la piega perfetta

Leggi su amica

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il calore è, allo stesso tempo, il migliore e il peggiore alleato della chioma. Senza phon e piastra, infatti, sarebbe impossibile realizzare uno styling duraturo, giocando con onde, boccoli e liscio perfetto. D’altro canto, l’uso sconsiderato del calore per plasmare la chioma può provocare danni irreparabili alle lunghezze, rovinandole. Un problema strutturale. Utilizzare senza attenzione gli hair tools che sfruttano il calore per la messa in, infatti, può danneggiare la struttura del capello. L’aumento della temperatura, infatti, provoca danni alla fibra e, in particolare, alla cuticola, la membrana esterna e protettiva che avvolge il capello dalle radici alle punte. Sebbene non ci siano conseguenze per la corteccia del capello, ovvero la parte più ...