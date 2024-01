Gli arbitraggi discutibili continuano a minacciare l’integrità del calcio in Inghilterra

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Un’altra settimana, un’altra decisione controversa nelinglese. Questa volta, è successo nel replay della FA Cup tra il Bristol City, squadra del campionato, e il West Ham. Cinque minuti dopo, e con i padroni di casa già in vantaggio, l’arbitro Darren England non è riuscito a concedere nemmeno un fallo per quello che era probabile un contrasto degno di un cartellino rosso dal centrocampista del Bristol Joe Williams sull’attaccante del West Ham Danny Ings. Quest’ultimo errore non può essere imputato al VAR, non utilizzato in questa fase della competizione, ma non è facile capire come l’arbitro abbia potuto prendere ciò che aveva fatto Williams come una sfida giusta. Inoltre, Darren England è già noto per essere stato coinvolto direttamente in uno dei più grandi errori arbitrali che il gioco abbia mai visto dall’introduzione ...