Giulia Tramontano | Impagnatiello piange in aula | “Chiedo scusa Ero sconvolto e perso” VIDEO

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Per alcuni istanti, seduto dentro la gabbia per l’udienza del processo a suo carico sull’omicidio della fidanzata, ha pianto. Sul volto erano visibili le lacrime. E’ cominciata la prima udienza nell’della Corte d’Assise di Milano a carico di Alessandro, l’ex barman 30enne accusato di omicidio volontario aggravato, anche dalla premeditazione, per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata, di 29 anni, incinta al settimo mese, nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, il 27 maggio scorso. I famigliari diauspicano che la “condotta sia sanzionata come merita”. Lo ha spiegato il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti prima dell’inizio dell’udienza. La famiglia di ...

