Giulia Tramontano | Alessandro Impagnatiello piange in aula a inizio del processo La famiglia della vittima chiede l’ergastolo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono quattro le aggravanti da ergastolo che sono state contestate dalla procura di Milano ad, il 30enne ex barman in un hotel di lusso, imputato per l’omicidio del 27 maggio scorsofidanzata, incinta di sette mesi e ammazzata a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate. Oggi è iniziato ildavanti ai giudiciCorte d’Assise di Milano. L’udienza, a seguito dell’intervento del presidente del tribunale Fabio Roia, è stata spostata nella maxiI Corte d’assise d’appello. Poco prima dell’dell’udienza, i giornalisti e i curiosi sono stati fatti uscire dall’che era stracolma. È stato fatto presente anche che l’imputato non ...

Femminicidio Giulia Tramontano , al via il processo. Cosa rischia Alessandro Impagnatiello , l’unico imputato per il delitto della 29enne Al via oggi, ... (361magazine)

La fidanzata,, piccolo dettaglio, era incinta al settimo mese di gravidanza e solo qualche tempo prima aveva scoperto che il fidanzato aveva un'amante. Ma non è finita qui. Non ...Alessandro Impagnatiello ha pianto in aula alle battute iniziali del processo per omicidio pluriaggravato della fidanzata, uccisa il 27 maggio 2023 incinta al settimo mese di ...Che la sua "condotta sia sanzionata come merita". Ergastolo, è questa la richiesta dei familiari di Giulia Tramontano per Alessandro Impagnatiello, l'uomo che il 27 maggio scorso ha ucciso la sua ...MILANO – Alessandro Impagnatiello sarà in aula oggi, davanti ai giudici della prima corte d’Assise di Milano e alla famiglia di Giulia Tramontano, per rispondere dell’accusa di omicidio aggravato ...