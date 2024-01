Giulia Tramontano | al via il processo contro Alessandro Impagnatiello La famiglia della vittima chiede l’ergastolo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono quattro le aggravanti da ergastolo che sono state contestate dalla procura di Milano ad, il 30enne ex barman in un hotel di lusso, imputato per l’omicidio del 27 maggio scorsofidanzata, incinta di sette mesi e ammazzata a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate. Oggi è iniziato ilnell’aulaCorte d’Assise di Milano. L’imputato, sguardo basso, testa china, barba e baffi, si è seduto sulla panca nella gabbia dell’aula. Detenuto a San Vittore, è arrivato accompagnato dagli agentipolizia penitenziaria. Crudeltà, premeditazione, futili motivi e aver accoltellato la propria convivente le aggravanti di cui dovrà rispondere l’uomo. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta ...

