Giugliano | controlli a tappeto | armi e arnesi da scasso Denunciati due giovanissimi

(Di giovedì 18 gennaio 2024)nella città diin Campania. I carabinieri della Compagnia locale hanno messo in campo decine di militari e presidiato le strade più affollate. Denunciato un 18enne di Marano e un 20enne di Pozzuoli.due giovani per possesso didaCosì come riporta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lavoro sommerso nella lente deidei carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate e del Nil di Napoli. I militari hanno ... Ain Campania i carabinieri della locale compagnia ...... fa sapere la Prefettura di Napoli, sarà oggetto di uno specifico approfondimento in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si svolgerà avenerdì 19 gennaio. ...GIUGLIANO IN CAMPANIA – Controlli a tappeto nella città di Giugliano in Campania. I carabinieri della compagnia locale hanno messo in campo decine di militari e presidiato le strade più affollate.Controlli a tappeto nella città di Giugliano in Campania. I carabinieri della compagnia locale hanno messo in campo decine di militari e presidiato le strade più affollate. Denunciato un 18enne di ...