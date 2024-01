Giubileo | cantieri in piazza dei Cinquecento | come cambia la viabilità

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 17 gennaio 2024 – Nell’ambito dei lavori giubilari che prevedono la riqualificazione urbana dideie delle aree adiacenti alla Stazione Termini, a partire dal 22 gennaio, interverranno alcune modifiche allae alle fermate bus nell’area intorno a via Giolitti. Le modifiche, che dureranno fino alla fine delle lavorazioni, sono necessarie per permettere l’esecuzione dell’opera giubilare che al termine dei lavori restituirà lo spazio antistante al principale snodo ferroviario della Capitale completamente riqualificato, anche in termini di sicurezza e decoro. Il cantiere è partito a ottobre 2023 e terminerà per l’Anno Santo. L’opera ha un costo di 18 milioni di euro (finanziati dal Mit) ed è frutto di un concorso di progettazione di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane ...

'I lavori per la riqualificazione e l'ampliamento del Ponte dell'Industria rappresentano uno dei principalidella città in quest'anno così importante che ci porterà al' sottolinea ...Deloitte e' advisor del Vaticano per l'organizzazione del2025. Lo indica Monsignor Rino Fisichella Pro Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione ...dell'evento con i tanti...“Sul Ponte dell’Industria è stata superata una fase estremamente delicata dei lavori. Con il sindaco Gualtieri abbiamo verificato l’andamento dei lavori e rispetto anche ai tempi che potrebbero ...Le modifiche dal 22 gennaio fino alla fine dei lavori. Cambiamenti anche per quanto riguarda le fermate dei bus. Rafforzata la vigilanza della Polizia locale ...