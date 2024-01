Girano un servizio sulle foibe in Slovenia | auto Rai danneggiate da ignoti | parabrezza sfondato e specchietti rotti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Martedì 16 gennaio una troupe Rai impegnata a realizzare inunsugli eccidi dellesi è vista danneggiare i veicoli danei pressi di una caverna in cui stava realizzando delle riprese. Una volta emersi dalle grotte, dove hanno ritrovato molti resti umani, Andrea Romoli e la sua troupe hanno trovato le macchine di, lasciate ad alcune decine di metri di distanza, pesantemente vandalizzate. Il mezzo più colpito è quello che portava il distintivo di riconoscimento Rai a cui è statoile distrutta la fiancata. Gli equipaggiamenti all’interno dei mezzi non sono stati in alcun modo toccati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.