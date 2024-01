Giovanni Scotto | “Il Napoli punta tutto su Barak e Perez”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 gennaio 2024)ci aggiorna sulle trattative di mercato del, giornalista sportivo del quotidiano Il Roma, ci aggiorna sulla situazione del calciomercato del. “Ilinsiste per il prestito di. Niente obbligo di riscatto come richiesto dalla Fiorentina, ma acquisto che scatterebbe in caso di qualificazione degli azzurri in Champions. De Laurentiis propone 8 milioni, i viola ne chiedono 10 per il costo complessivo dell’operazione“, si legge sul suo account X. Il giornalista si concentra poi sul delicato nodo difensore centrale Ma il problema principale di De Laurentiis è quello di trovare un difensore centrale che garantisca solidità al reparto.continua così: “Sul fronte difensore ...