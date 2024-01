«Giovanna Pedretti si è sentita tradita da chi conosceva» | l’indagine su scontrini e video per trovare il cliente della recensione

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 gennaio 2024)si èanche da chi. E non solo dall’odio social. Per questo la titolarepizzeria Le Vignole a Sant’Angelo Lodigiano ha deciso di togliersi la vita. Mentre i primi risultati dell’autopsia confermano la morte per annegamento nel fiume Lambro. E i carabinieri sono alla ricercapersona che ha pubblicato ad aprile (e subito cancellato, secondo la versione di) laomofoba e anti-disabili. che poi lei ha modificato con un programmino per rispondere. Fondamentali saranno le analisi sui cellulari di. Ma anche la testimonianzasuicida in cui si parlava del ritorno delnello stesso ristorante. Una ...