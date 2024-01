Giovanna Pedretti | l’inchiesta sulla sua morte | “Si è sentita tradita da chi la conosceva”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La bufera mediatica intorno al caso delladisi è in parte placata nelle ultime ore. Ma le indagini per capire quali siano stati i veri motivi che hanno portato la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano a togliersi la vita proseguono senza sosta. L’autopsia ha confermato laper annegamento della donna, gettatasi nel fiume Lambro. I carabinieri stanno cercando il presunto autore della recensione omofoba e anti disabili che lasosteneva fosse stata pubblicata ad aprile scorso e poi cancellata. Lei ha ammesso di averla poi modificata con un programma specifico, ma che lo stesso cliente fosse tornato nel suo locale. Per questo aveva deciso di pubblicare quella recensione. Fondamentali si potrebbero rivelare anche le testimonianze di alcuni amici ...