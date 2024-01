Giovanna Pedretti e gli sciacalli

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La drammatica vicenda della povera, ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano ritrovata senza vita nelle acque del Lambro, chiama direttamente in causa il senso di responsabilità di chi opera, a qualsiasi livello, nel mondo caotico dell’informazione. Un mondo nel quale, è doveroso sottolinearlo, si riscontra una altissima aliquota di cinici, pronti a strumentalizzare qualsiasi vicenda umana pur di ottenerne in cambio un ritorno i termini di ascolti e di visibilità. Così come nel caso in oggetto, troppo spesso si utilizza il feticcio della verità come un mezzo per massacrare i poveri cristi di turno i quali, loro malgrado, sono finiti sulla graticola dell’informazione di massa. In tal modo, questi personaggi con pochi scrupoli, che nel tempo si sono fatti un seguito di odiatori a tempo pieno, scatenano la furia ...