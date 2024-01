Giorno della Memoria | gli eventi promossi a Udine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È stato presentato il calendario didal Comune die dedicati al, ricorrenza che si celebra ogni anno il 27 gennaio,in cui le truppe dell’Armata rossa varcarono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945, indelle vittimeShoah e che fu istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005. Il 27 gennaio avrà luogo la cerimonia ufficiale, con la deposizionecorona d’alloro presso il Monumento ai Deportati in vialeVittoria. Nel pomeriggio in Loggia del Lionello studenti e studentesse leggeranno le testimonianze delle vittime di deportazioni nei campi di concentramento. Il Comune di ...

stasera su Rai 2 va in onda la seconda puntata di The Swarm - Il quinto giorno : serie thriller ambientalista girata prevalentemente in Italia: trama ... (movieplayer)

La ricostruzione delle ultime ore primamorte La ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano nel pomeriggio delprecedente a quellosua morte, sabato 13 gennaio, era stata convocata in ...L'Iran, il principale paese sciitaregione, anziché compiere azioni contro Israele ha colpito ... Dal 7 ottobre dell'anno scorso, ildell'attacco di Hamas contro i civili israeliani, le ...L'opposizione aveva presentato una proposta, con sette punti, che ad oggi è rimasta lettera morta nonostante l'approvazione in consiglio ...Il Presidente della Regione Toscana a Sansepolcro. Non per affrontare questioni amministrative che interessano il territorio in riva al Tevere – magari l’occasi ...