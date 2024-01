Giallo sulle funzioni AI del Samsung Galaxy S24 | non gratuite per sempre?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LeAi per tutti iS24 lanciati ieri 17 gennaio sono le più chiacchierate in assoluto, vista la natura rivoluzionaria di molte di esse. In effetti, se l’evoluzione hardware dei nuovi arrivati potrebbe essere considerata limitata alla fine, le potenzialità dell’intelligenza artificiale per i device fa la differenza per i dispositivi di punta. Eppure, proprio questo innegabile plus potrebbe essere gratuito solo per un determinato periodo e non per. Come riporta anche il sito di settore SamMobile, diversi utenti hanno notato qualche anomalia tra le condizioni di vendita dei nuoviS24. In pratica, si fa riferimento proprio alleAI come garantite sui nuovi dispositivi in uscita per soli 2 anni dal loro lancio. In ...