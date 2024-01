Giacomo Urtis È Rifatto? Le Foto Del Prima E Del Dopo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 18 gennaio 2024): il noto chirurgo estetico delle star si è sottoposto a tanti ritocchini, come è possibile vedere confrontandografie attuali e quelle del passato. Ecco quali interventi di chirurgia estetica ha fatto!è conosciuto come il chirurgo estetico dei vip, oltre ad essere apparso in numerosi reality come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip. Il noto medico è ovviamente favorevole alla chirurgia per migliorare la propria estetica ed infatti nel corso degli anni si è sottoposto a diversi ritocchini. A confermarlo sono le immagini dele del dopo, in cui sono evidenti le differenze nel viso dinel corso degli anni.: tutti i ritocchini a cui si è sottoposto!...