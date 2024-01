GF | Massimiliano Varrese sbotta contro i coinquilini | «Questa è casa mia»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La giornata odierna sembra non essere cominciata propriamente nel migliore dei modi per. Il concorrente del Grande Fratello, infatti, non ha perso occasione per attaccare alcuni dei suoi, appigliandosi su cose reputate da tutti abbastanza assurde e inverosimili. Ad infastidirsi in modo particolare dell'atteggiamento del concorrente sono state soprattutto Monia La Ferrera e Beatrice Luzzi, le quali non hanno perso occasione per criticare il comportamento dell'attore. Come se non bastasse, poi, Max si è reso protagonista anche di una battuta piuttosto infelice su Perla Vatiero, che ha messo piuttosto in imbarazzo la ragazza. Strae Monia La Ferrera al GF:è intrattabilesi ...