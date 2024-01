GF 2023 | la moglie di Marco Maddaloni gelosa del rapporto con Rosy Chin? Le sue parole

(Di giovedì 18 gennaio 2024)sembrano sempre più complici nella casa del Grande Fratello, così che ciò ha portato ladel judoka a esporsi più volte per rispondere ai fan. La donna è stata piuttosto chiara, non lasciando spazio a dubbi su cosa pensa deltra il marito e la chef cinese. Ci sarà presto un confronto al GF tra i due concorrenti e la modella di origini caraibiche? Grande Fratello: ledi Romina suIldi complicità e sintonia tranon è certamente passato inosservato neanche a Romina Giamminelli,di ...

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 21 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che è in arrivo un altro duro colpo per Fadik ... (comingsoon)

Per Massimo Ambrosini , ex centrocampista e capitano del Milan , è stato un anno duro, per via della malattia del figlio, che ha sconvolto la vita di ... (pianetamilan)

... principessa del Galles edel principe William. La casa reale britannica non ha specificato ... occhi e non solo: gli interventi chirurgici eccezionali delDalla bocca 'riaperta' all'...... presente in novantasette Paesi, nel corso delha commemorato i 400 anni dalla prima ... Era preoccupata per il suo futuro comee madre, e aveva dubbi di fede. Quel giorno ricevette un'...Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, alle prime ore della giornata odierna, la Polizia di Stato di Napoli, ...Nella mattinata odierna, a Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuz10ne di un'ordinanza applicativa della misura ...