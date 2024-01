Geolier tra Sanremo e il tour | annunciata la terza data al ‘Maradona’

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo un anno di grandi successi ed essere stato dichiarato, da pubblico e critica, artista del 2023, cresce l’attesa di vedereper la prima volta sul palco della 74^ edizione del Festival di, in gara con il brano “I P’ ME, TU P’ TE” (Warner Music Italy). “I p’ me, tu p’ te”, brano che non poteva che essere in napoletano, prodotto da Michelangelo, è una canzone uptempo, con cassa dritta. Parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner. Ancora prima di salire sul palco dell’Ariston, l’artista mette a segno un altro gol per il 2024 e annuncia l’apertura dellaallo ...

È stato un grande successo il Meet and Greet con Geolier organizzato da Off Side per i suoi clienti al Joia di Sant’antimo. Meet and Greet ... (teleclubitalia)

... abbiamo rivolto la nostra domanda all'intelligenza artificiale, chiedendole chi,i trenta ...I p' me, tu p' te. The Kolors Un ragazzo una ragazza. Mahmood Tuta gold. Ghali Casa Mia. ...... cambiano i tempi ma il Festival rimane semprei programmi Tv più visti dell'anno Ecco tutti i ...cielo non ci vuole' TESTO IN AGGIORNAMENTO Gazzelle canta 'Tutto qui' TESTO IN AGGIORNAMENTO...«Andare al Festival di Sanremo, cantando in napoletano, la mia lingua, la considero già una vittoria. Sarà il mio punto di forza. Tutto quello che arriverà, sarà ...Un altro straordinario annuncio per Lucca Summer Festival che aggiunge al cartellone Geolier, il nuovo grande protagonista del rap italiano. Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità fo ...